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مصدر:نزوح سكان القرى الكردية إلى مراكز المدن بسبب التهديدات العسكرية للحرس الثوري الإيراني
الحشد:الفياض من سيقدم شكوى للأمم المتحدة وليس الخارجية ضد الاعتداء الإسرائيلي على مقراتنا!
حزب طالباني:البيشمركة القوة الوحيدة القادرة على ضبط أمن كركوك!!
نائب:وزير الصحة مسؤول عن موت العراقيين
الرئاسات تلتقي بمجموعة ميليشياوية إيرانية الإرتباط لاستمالتها بعدم التصعيد العسكري !!
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إيران:بفضل عبد المهدي سيدخل عشرة مليون زائر للعراق للمشاركة بأربعينية الإمام الحسين بدون رسوم!
مصدر:50 مليون دولار تبرع سعودي لإكمال منفذ عرعر الحدودي
الدايني:خفض حجم قيمة المشاريع في ديالى الى 80 مليار دينار
حزب بارزاني:الاتفاقيات المبرمة مع بغداد س” تطبق”
الجزائري: 438 مليار دينار لاستكمال مشاريع اطراف بغداد
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الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
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إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
البيت الأبيض:عبد المهدي إيراني العقيدة والهوى
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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