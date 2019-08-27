الحشد:الفياض من سيقدم شكوى للأمم المتحدة وليس الخارجية ضد الاعتداء الإسرائيلي على مقراتنا!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، اليوم الثلاثاء، عن تكليف رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، بادارة ملف تقديم العراق شكوى لدى مجلس الأمن والدولي والامم المتحدة، لإدانة اسرائيل بالوقوف خلف قصف مقرات الحشد في العراق.

وقال البصري، في حديث صحفي، انه “لا يمكن لفصائل الحشد الشعبي كافة تجاوز امر القائد العام علي خامئني للرد على الكيان الصهيوني، بعد استهدافه مقرات الحشد في العراق، ففصائل الحشد ملزمة بما يقوله خامئني وقاسم سليماني”.

وبين ان “هناك تنسيق بين حكومة عبد المهدي وايران للعمل تجاه تقديم الشكوى نحو مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، على من يثبت تورطه بقصف مقرات الحشد الشعبي”.

وأكد ان “فالح الفياض، هو مكلف بإدارة ملف تقديم العراق شكوى لمجلس الامن الدولي والامم المتحدة وليس وزارة الخارجية ، لكونه هو مستشار الامن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي،