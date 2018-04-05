الحكيم لمسجدي:إيران لها دور محوري في العراق والمنطقة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، خلال لقائه بسفير إيران ايرج مسجدي، اليوم الخميس، الدور المحوري لايران وقدرتها على لعب دورٍ كبيرٍ في تهدئةِ المنطقة.وقال الحكيم في بيان ، “اننا بحثنا خلالَ استقبالنا سفير جمهورية ايران الإسلامية ايرج مسجدي العلاقات الثنائية بين العراق والجمهوريةِ الإسلامية وسبل تطويرها بما يخدمُ الشعبين الجارين”.وأشار الحكيم إلى “المصالحَ المشتركة بين البلدين وأهمية تطويرها، وإيجاد مناطقَ حرة لتقويةِ العلاقات التجارية”.وبين الحكيم “الدور المحوري لايران وقدرتها على لعب دورٍ كبيرٍ في تهدئةِ المنطقة فضلاً عن الأدوار الاقتصادية التي تسهمُ في دعمِّ المنطقة”.