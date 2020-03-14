الحكيم يطالب الأمم المتحدة بأحترام سيادة العراق بمستوى أحترام إيران له!

الحكيم يطالب الأمم المتحدة بأحترام سيادة العراق بمستوى أحترام إيران له!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبلغ رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت، ضرورة احترام سيادة العراق وعدم الاعتداء على الحشد الشعبي.وقال الحكيم، في بيان خلال لقائه ممثل الامين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي : “بحثنا خلال اللقاء، مستجدات الوضع السياسي في العراق، بعد استعراض الواقع الاقتصادي والامني والصحي”.وأضاف: “جددنا رؤيتنا لرئيس وزراء مستقل يحظى بدعم الكتل السياسية والحراك الشعبي ويكون قادرا على النهوض بمهام المرحلة الانتقالية المتمثلة بالانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة، ودعونا الى استثمار الوقت تجنبا لأي فراغ دستوري وانهاء حالة تصريف الاعمال في هذا الوقت الصعب”.وتابع: “شددنا على احترام سيادة العراق بمستوى احترام ايران له وجددنا ادانتنا لما تعرضت له مقرات الحشد الشعبي ودعونا الحكومة العراقية الى اتخاذ اللازم للحد من هذه الحالات”.وبين: “صحيا قلنا ان فيروس كورونا اثبت حاجة الجميع للجميع فليس من دولة الا وتعيش هذا الهاجس وطالبنا الامم المتحدة بدور أكبر في الدول التي تعيش واقعا صحيا متواضعا”.وأفاد الحكيم، بأن “عن الواقع الاقتصادي للعراق أشرنا الى ان اسعار النفط تمثل تحديا للاقتصاد العراقي وطالبنا الامم المتحدة بدور أكبر ايضا بما يتعلق بالاستشارة والمساعدة، وبينا ان العراق يمتلك كثيرا من الامكانيات ويحتاج الى اعادة ترتيب اولوياته وضبط الانفاق”.

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