الحلبوسي:برهم صالح لعب دوراً محورياً في عودة رافع العيساوي

الحلبوسي:برهم صالح لعب دوراً محورياً في عودة رافع العيساوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الاثنين ، ان رئيس  الجمهورية برهم صالح لعب دورا محوريا في عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي.وقال الحلبوسي في حوار متلفز، ان “رافع العيساوي جاء الى العراق بموجب القانون والقضاء العراقي الذي ينص على اعادة النظر بالاحكام الغيابية وذلك بحضور المتهم”.وأضاف، أن “جميع الاعترافات التي اخذت من افراد حماية العيساوي كانت بالاكراه، وذلك من خلال زيارة ذوي المعتقلين والذين قالوا ان جميع الاعترافات على العيساوي اخذت بالاكراه”، على حد قوله.وأشار الحلبوسي إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح تحرك على القوى السياسية  في مقدمتهم المالكي والعامري والفياض من اجل عودة العيساوي ، مبينا ان ” هناك ثقة بنزاهة القضاء العراقي”.

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