الحلبوسي للحكيم: تيار الحكمة سيحصل ما لا يقل عن 22 مقعد وفق نظام “سانت ليغو”

الحلبوسي للحكيم: تيار الحكمة سيحصل ما لا يقل عن 22 مقعد وفق نظام “سانت ليغو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي  “ناقش اللقاء قانون الانتخاب وفق نظام سانت ليغو الذي تفرضه القوى المتنفذة، ودور مجلس النواب في سرعة تمريره، وأهمية إقرار القوانين التي تخدم مكونات ائتلاف إدارة الدولة”.وأضاف البيان، “ان الحلبوسي أخبر صدبقه الحكيم بان تيار الحكمة بزعامة الاخير سيحصل مالايقل عن 22 مقعد في الدورة القادمة اضافة الى دور فعال في مجالس المحافظات.

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