الحلبوسي وطالباني يناقشان ” أوضاع البلد”

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس،مع مسؤول كردي مشاكل بغداد واربيل والانتخابات المقبلة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار، وحلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحسب الدستور”.وتابع: “كما بحث اللقاء موضوع الانتخابات، والتأكيد على ضرورة استكمال جميع الاستعدادات للانتخابات المقبلة”.