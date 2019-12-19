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تحالف سائرون:تأجيل اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى الأسبوع المقبل
نائب:تمديد مهلة اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى يوم الأحد المقبل
بالوثيقة..لانها من حزب الدعوة..قضاء “زيدان” يبرىء ناجحة الشمري من سرقة المال العام!!
الخارجية الأمريكية :سلامة موظفينا في العراق على رأس الاولويات
نائب يطالب بايقاف العمل بقانون التقاعد الجديد بسبب تسريح الكفاءات
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نائب يطالب بايقاف العمل بقانون التقاعد الجديد بسبب تسريح الكفاءات
تقرير أمريكي:المواطن العراقي يعيش بأقل من 6 دولار يوميا وجيل ما بعد 2003 سيحرر البلاد من الخونة واللصوص
حكومة واسط ترفض تغيير مدير منفذ زرباطية لـ” كفائته”
مصدر:اتفاق كردي على ترشيح شخصية شيعية لرئاسة الوزراء شريطة الالتزام بالإتفاق النفطي والمالي مع عبد المهدي
النزاهة:أمر قبض بحقِّ المدير العام للمصرف العراقي للتجارة السابق
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السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
إيران تستدعي الصدر
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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- اذاعة INN