الخارجية النيابية:تعيين السفراء وفق “صفقة سياسية”

الخارجية النيابية:تعيين السفراء وفق “صفقة سياسية”
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رامي السكيني، الخميس، أصابع الاتهام لثلاث جهات بخصوص تعيين السفراء واحتكارها ضمن صفقة سياسية.وقال السكيني في تصريح صحفي، إن “أغلب تعيين السفراء تتم بطبخة بين ثلاث جهات وهي وزير الخارجية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.وأضاف أن “هناك سفراء رشحوا وفق صفقة سياسية”، مبينا أن “عرابي تلك الصفقة هم وزير الخارجية ورئيسا الجمهورية والوزراء”.وأشار السكيني وهو نائب عن تحالف سائرون إلى أن “اغلب الذين رشحوا لسفراء في الخارج جرت وفق طبخة سياسية بعيدا عن انظار مجلس النواب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *