الخارجية النيابية:نعمل على إعداد قانون “يجبر” أمريكا وإسرائيل على تعويض العراق

الخارجية النيابية:نعمل على إعداد قانون “يجبر” أمريكا وإسرائيل على تعويض العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة الخارجية البرلمانية، رامي السكيني، السبت، عن قانون “مهم” يجري العمل عليه يطالب أمريكا وإسرائيل بتعويضات للعراق على الحروب السابقة في هذا البلد.وقال السكيني، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، “نعمل على اقرار قانون مهم في تاريخ الحكومة العراقية، وهو تحدي عظيم للبرلمان العراقي، وهو قانون ذو صبغة دولية”.وأضاف، طالبنا في قانون “تشكيل لجنة عليا للمطالبة بكل التعويضات اللازمة والاضرار التي شنتها امريكا وحلفاءها سيما اسرائيل وخاصة في السنوات 1981 و991 و2003”.وأوضح أن “مسودة هذا القانون تتكون من خمسة فصول و16 بندا، تلزم رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بان تطالب امام المجتمع الدولي باضرار الحرب التي شنت امريكا وحلفاءها التي دمرت كل البنى التحتية والتلوث البيئي الذي حدث وتسبب بمئات الالاف من أمراض السرطان، بسبب اتخدام اليرانيوم، وهذا المادة محظورة دوليا”.وأشار الى أن “التعويض يكون وفق القانون بالأثر الرجعي ماديا ومعنويا”.

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