الخارجية العراقية تدين الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء من قبل الشعب العراقي

الخارجية العراقية تدين الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء من قبل الشعب العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ادانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين ما اسمته “الاعتداء” على القنصلية الايرانية في كربلاء.وذكرت الوزارة في بيان انها “تؤكد الوزارة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر”.واضاف البيان ان “أمن البعثات والقنصليات خطاً احمر لا يُسمح بتجاوزه”، مشيرا الى أنَّ “السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِّ إخلال بأمن البعثات”.‎وتابع البيان أنّ “مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار وعلاقتنا المقدسة مع إيران “.افادت مصادر طبية يوم الاثنين ان فض الاحتجاجات ومحاولة اقتحام القنصلية الايرانية في مدينة كربلاء اسفرت عن مقتل خمسة اشخاص واصابة اخرين بجروح.في غضون ذلك قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان اليوم ، انها راقبت ومن خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة كربلاء مساء يوم الاحد 3 تشرين الثاني 2019 والتي أدت الى حدوث تصادم بين القوات الامنية والمتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية مما ادى وبأسف بالغ الى مقتل (3) متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة (12) من المتظاهرين والقوات الامنية.وادانت المفوضية استمرار سقوط الشهداءالقتلى والمصابين، دعت القوات الامنية الى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الامن وعدم استخدام الرصاص الحي واحالة الأشخاص الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق.

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