الخدمات النيابية:خطة لإطلاق 30 مشروعاً استثمارياً في مجال الطرق

الخدمات النيابية:خطة لإطلاق 30 مشروعاً استثمارياً في مجال الطرق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، عن خطة لإطلاق 30 مشروعاً استثمارياً في مجال الطرق لربط المحافظات مع بعضها.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إنه “بعد الانتهاء من الدفعة الأولى وتحويل 7 شوارع للاستثمار منها طريق (بسماية – بغداد)، سيتم بعدها انطلاق الدفعة الثانية التي تضم 30 مشروعاً استثمارياً لربط المحافظات مع بعضها منها طريق عرعر – كربلاء”.وأضاف، أن “هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير بتشغيل الأيدي العاملة وتحريك عجلة الاستثمار”.وفيما يخص مشروع القطار المعلق، أوضح أن “المشروع مهيأ لإحالته لشركة استثمارية بعد تجاوز جميع العقبات”، مبينا أن “سبب تأخر إحالة المشروع هو شروط الشركة والبيئة الآمنة”.

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