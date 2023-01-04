الخزانة الأمريكية: (38)مليار دولار قيمة شراء العراق لسندات الخزانة

الخزانة الأمريكية: (38)مليار دولار قيمة شراء العراق لسندات الخزانة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الأربعاء، أن العراق حقق أكبر شراء لسنداتها خلال شهر تشرين الأول من عام 2022 منذ أكثر من 10 سنوات ليكون بذلك أحد كبار الحائزين الأجانب.وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، أن “العراق حقق خلال شهر تشرين الأول من عام 2022، أكبر شراء لسندات الخزانة الأمريكية، بواقع 38 مليار دولار”، مبينة أن “قيمة هذه السندات ارتفعت بنسبة 86% عن قيمة السندات لعام 2021 وارتفعت بنسبة 76% عن عام 2020، كما ارتفعت بنسبة 16% عن عام 2019”.وأضافت، أن “أعلى حيازة للعراق لسندات الخزانة الأمريكية كانت في عام 2012، عندما وصلت قيمة السندات في ذلك العام إلى 48.3 مليار دولار”.وأشارت إلى أن “العراق جاء رابع أكبر دولة عربية من حيث قيمة السندات بعد السعودية والكويت والإمارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بأكبر قيمة لهذه السندات، تليها الصين ثانيا والمملكة المتحدة ثالثا”.

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