الدفاع النيابية تطالب الحكومة بالكشف عن مفاوضات شراء صواريخ أس 400 الروسية

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، الحكومة بالكشف عن تفاصيل مفاوضات منظومة “إس 400”. وقال عضو اللجنة النائب فالح يونس، في تصريح لـ”سبوتنيك الروسية”، إن اللجنة طالبت الحكومة بتوضيح المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن منظومة “إس 400″.وأضاف أن” لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المعنية بمثل هذه الاتفاقيات، لم يرد إليها أي اتفاقيات سابقة، أو معلومات جديدة بشأن هذه المفاوضات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام”.وتابع: “اللجنة وجهت خطابها إلى الحكومة منذ يومين لتوضيح ما إن كانت هناك اتفاقيات أو مفاوضات في فترة البرلمان السابق من عدمه، نظرا لأن اللجنة الحالية لم تشهد أي اتفاقيات من هذا النوع”.وأوضح أنه من المفترض أن ترد اللجنة على الخطاب الموجه لها في غضون يومين، وأن يتضمن الرد كافة التفاصيل حول الأمر.