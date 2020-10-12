الرئاسات الثلاث الكردية تجتمع مع برهم صالح في أربيل لمناقشة عدة ملفات

الرئاسات الثلاث الكردية تجتمع مع برهم صالح في أربيل لمناقشة عدة ملفات
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أربيل/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، الإثنين، (12 تشرين الأول، 2020)، باجتماع الرئاسات الثلاث في حكومة إقليم كردستان، بحضور رئيس الجمهورية، برهم صالح.وأضاف المصدر ، إن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فايق، اجتمعوا برئيس الجمهورية برهم صالح في ديوان رئاسة إقليم كردستان”.واضاف أن “المجتمعين سيناقشون محاور عدة  ابرزها تلك المتعلقة بالاوضاع السياسية والمالية والصحية في إقليم كردستان، كما سيتم مناقشة قانون الانتخابات واتفاقية سنجار وقضية رواتب الموظفين والمباحثات بين بغداد وأربيل والمناطق المتنازع عليها”.

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