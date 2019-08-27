الرئاسات تلتقي بمجموعة ميليشياوية إيرانية الإرتباط لاستمالتها بعدم التصعيد العسكري !!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مساء أمس الإثنين، تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث بقادة الحشد الشعبي.

وذكر المكتب، في بيان ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام، ببغداد ، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من زعماء الحشد الشعبي”.

وأضاف، أن اللقاء “جرى خلاله التأكيد على أهمية الدور البطولي لقوات الحشد الشعبي، في دحر الدواعش والإرهاب”.

ورأى أن “الإعتداءات التي تعرض لها الحشد مؤخراً هي في جانب منها محاولات لجرِّ الحشد ومنظومة الدفاع الوطني إلى الإنشغال عن الدور المهم المتواصل من أجل القضاء على فلول داعش والتخلص نهائياً من إلإرهاب ومخاطره ضد العراق وبلدان المنطقة والعالم وأن هذه الاعتداءات هي عمل عدائي سافر يستهدف العراق القوي المقتدر”، مؤكدا أن “العراق سيتخذ من خلال الحكومة وعبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والاقليمية كافة الإجراءات التي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته على أراضيه”.