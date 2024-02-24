الرئيس البرازيلي يؤكد مجدداً على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق أهل غزة

الرئيس البرازيلي يؤكد مجدداً على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق أهل غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تأكيده ، اليوم، على أن إسرائيل تقوم بارتكاب “إبادة جماعيّة” بحقّ الفلسطينيّين في غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته الهجوم الإسرائيلي ضدّ أهل غزة بـ”المحرقة اليهوديّة”.وقال لولا خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو إنّ “ما تفعله دولة إسرائيل ليس حرباً، إنّها إبادة جماعيّة، لأنّها تقتل نساءً وأطفالاً”.وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين الماضي أنّ لولا “شخص غير مرغوب فيه بالنسبة لها” بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.وهذا أوّل ردّ فعل للزعيم البرازيلي منذ الجدل الذي أثاره تشبيهه الهجوم الإسرائيلي على غزّة بالمحرقة.وقد تمسّك لولا بموقفه، مشدداً مراراً على مصطلح “الإبادة الجماعيّة”.وقال لولا: “هذه إبادة جماعيّة. ثمّة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعيّة، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعيّة”.

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