الزراعة النيابية:السوداني غير مكترث لأزمة المياه في البلاد

الزراعة النيابية:السوداني غير مكترث لأزمة المياه في البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، الثلاثاء، على ضرورة تحقيق الأمن المائي للعراق، مبينا ان ازمة المياه بدأت بالتفاقم دون وجود حلول. وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، دعت إلى أخذ أزمة الماء في جميع أبعادها بالجدية اللازمة”، لافتا الى أن “العراق يعاني أزمة مياه حقيقية”.وأضاف أنه “لابد للحكومة متمثلة بوزارة الخارجية والموارد المائية اتخاذ آليات جديدة لحل أزمة المياه مع إيران وتركيا”.واشار الصالحي الى أن “الامر يتطلب من الحكومة العراقية التحرك إقليميا ودوليا والدخول في مفاوضات جادة مع الأتراك”، مؤكدا أن “أزمة المياه لاتزال قائمة “.وحذر النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني ، من استمرار تفاقم أزمة المياه والتي قد تحدث نزوح بسبب هجرة سكان القرى والأرياف”.

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