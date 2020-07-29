الزراعة النيابية تطالب الحكومة في السيطرة على منافذ الإقليم

الزراعة النيابية تطالب الحكومة في السيطرة على منافذ الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة الزراعة النيابية، الأربعاء (29 تموز 2020)، بالإسراع في تسلم الحكومة الاتحادية لمنافذ إقليم كردستان، فيما دعت إلى اطلاق عملية عسكرية لغلق المنافذ غير الشرعية.وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان ، إن “خطوات الحكومة بنشر قوات امنية في المنافذ الحدودية امر بدأت بجني ثماره من خلال السيطرة الكاملة على دخول وخروج البضائع بمختلف انواعها”.وأضاف انه “على الحكومة ومن خلال مفاوضاتها ومخاطباتها الرسمية مع حكومة اقليم كردستان ان تضع تسليم المنافذ في كردستان لها اولوية قصوى خاصة وان مبالغ ايرادات منافذ الاقليم الرسمية غير معروفة بشكل واضح”.وشدد الشمري على “اهمية القيام بعملية عسكرية لغلق المنافذ غير الشرعية ان كان في الاقليم او في المناطق الاخرى والاقتصار على المنافذ الرسمية والتي ستكون رافدا مهما ورئيسيا لايرادات الدولة”.

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