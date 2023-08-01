الزراعة النيابية للسوداني ..إلى متى السكوت عن تخفيض المياه من قبل تركيا؟

الزراعة النيابية للسوداني ..إلى متى السكوت عن تخفيض المياه من قبل تركيا؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الزراعة النيابية، عزمها طرح اصدار قرار نيابي خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، يلزم الحكومة باسترداد الحقوق المائية من تركيا.وقال عضو اللجنة النائب رفيق الصالحي في تصريح  صحفي، ان “لجنته ستطرح خلال جلسة اليوم ملف ازمة المياه باعتباره ملفا سياديا وان  تداعياته خطيرة ليس على الواقع الزراعي فحسب بل على المستوى الخدمي حيث ان ازمة المياه ساهمت في توقف العديد من مشاريع تصفية المياه ” . وأضاف ان ” اللجنة ستطالب مجلس النواب خلال الجلسة باتخاذ قرارات ملزمة للحكومة اتجاه تركيا في حال استمرارها بقطع المياه وعدم اطلاق حصة العراق المائية “, مبينا ان ”  اللجنة ستتابع بالتعاون مع الحكومة ملف المياه  مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس التركي المقترحة قريبا الى بغداد ” .

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