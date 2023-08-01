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الزراعة النيابية للسوداني ..إلى متى السكوت عن تخفيض المياه من قبل تركيا؟
وزارة النفط:أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات شهر تموز الماضي
مفوضية الانتخابات:(30) تحالفا سياسيا سيشارك في الانتخابات المقبلة
نائب:وزير النفط يخالف قرار المحكمة الاتحادية في التعاقد مع الشركات النفطية في الإقليم
دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية
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الزراعة النيابية للسوداني ..إلى متى السكوت عن تخفيض المياه من قبل تركيا؟
وزارة النفط:أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات شهر تموز الماضي
نائب:وزير النفط يخالف قرار المحكمة الاتحادية في التعاقد مع الشركات النفطية في الإقليم
دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية
مطالب نيابية بفتح تحقيق عن سرقات صندوق إعمار المحافظات المحررة
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
(8 )مليارات دولار سنويا تجارة بيع “كرتونة البيض”
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- صورة وتعليق
الزراعة النيابية للسوداني ..إلى متى السكوت عن تخفيض المياه من قبل تركيا؟
تحالف الانبار :المحافظ سرق ملايين الدولارات من خلال مشاريع وهمية
مؤسسة النهرين للشفافية:النائب السابق هيثم الجبوري المخطط الرئيسي لسرقة القرن
الإطار:نرفض العقوبات الأمريكية على مصارفنا وسنواصل إيصال الدولار إلى إيران
حكومة الإقليم:(400)ألف مسلح عدد البيشمركة أي أكثر من الجيش الاتحادي!
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