الزرفي:4 تحديات أمام رئيس الوزراء الجديد

الزرفي:4 تحديات أمام رئيس الوزراء الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة ’’النصر’’ النيابية النائب عدنان الزرفي، الأحد (8 آذار 2020) إن هناك أربعة تحديات خطيرة تواجه الحكومة العراقية المقبلة، من بينها أزمة ’’كورونا’’.وكتب الزرفي عبر حسابه في تويتر، إن “الحكومة العراقية القادمة ستواجه أربعة تحديات خطيرة، أولها التحدي الخارجي وعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي”.وتابع، أن التحدي الثاني هو “القضية الاحتجاجات القائمة منذ خمسة أشهر وتحقيق مطالب المتظاهرين والانتخابات المُبكرة القادمة”، مشيراً إلى أن التحدي الثالث هو “الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وقلة الموارد غير النفطية وتفاقم البطالة”.وبين الزرفي، أن “القضية الأخيرة هي تفشي فايروس كورونا وحماية صحة المجتمع وتوفير البيئة الصحية المُناسبة للحد من انتشاره داخل البلد”.

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