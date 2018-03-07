السبت المقبل..صرف رواتب موظفي مديريات الجنسية والجوازات في الإقليم

السبت المقبل..صرف رواتب موظفي مديريات الجنسية والجوازات في الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مدير جوازات السليمانية العميد سالار عبدالله، الاربعاء، عن توجه وفد من اقليم كردستان الى العاصمة الاتحادية بغداد، الاسبوع المقبل لتسلم رواتب موظفي عدد من المديريات في الاقليم.وقال عبد الله في بيان، ان “وفدا من اقليم كردستان سيزور بغداد يوم السبت المقبل لتسلم رواتب موظفي مديريات الجوازات الجنسية، الاقامات، المعلومات”.وأوضح ان “الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب أشهر 10 و11 و12 من عام 2017، لموظفي هذه المديريات”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد اكد امس الثلاثاء، أن “هناك من يريد عكس صورة سلبية عن الموازنة العامة لعام 2018 خصوصا في الاقليم، وخطابنا لمواطنينا في الاقليم بان لا يسمعوا مثل هذا الكلام”، مشيرا الى ان حكومته “ستدفع رواتب الموظفين المستحقين في الاقليم قريبا ولن ننتظر الى الابد”.وتابع: “الاجراءات الفنية لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارات قد بدأت وقريبا سيصدر أمر ديواني بهذا الشأن”.

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