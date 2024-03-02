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الطاقة النيابية:البنك المركزي “أفشل”دعم مشاريع الطاقة المتجددة
شركات الحرس الثوري تستحوذ على أكثر من (4)مليارات دولار دولار من المال العام العراقي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
ائتلاف المالكي:الحكومة عطلت تنفيذ المشاريع لتأخير موازنة 2024
حزب العدل الكردستاني:قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لا يمكن الاعتراض عليها من أي حزب كردي
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غوتيريش يرحب بقرار المفوضية الأوروبية بدعم (الأونروا)
روسيا غير مهتمة بتجديد إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل بالوقف الفوري للنار في غزة لحدوث مجاعة واسعة فيها
ماكرون:إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق الروسي
لغاية أمس..( 99829) عدد شهداء وجرحى أهالي غزة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
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الطاقة النيابية:البنك المركزي “أفشل”دعم مشاريع الطاقة المتجددة
شركات الحرس الثوري تستحوذ على أكثر من (4)مليارات دولار دولار من المال العام العراقي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
ائتلاف المالكي:الحكومة عطلت تنفيذ المشاريع لتأخير موازنة 2024
اليوم..سعر صرف الدولار=152000 ديناراً
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السعودية تطلق حملتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034
العراق يقترح استضافة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لعام 2025 في بغداد
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداده لتوفير كل وسائل النجاح للمنتخب العراقي لتصفيات كأس العالم
شنيشل:ثلاثة مواجهات دولية استعداداً للتصفيات الآسيوية
ليفربول يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
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شركات الحرس الثوري تستحوذ على أكثر من (4)مليارات دولار دولار من المال العام العراقي
المشروع الإيراني..وزارة النقل تسعى لإلغاء الخطوط الجوية العراقية وتشكيل بديلا عنها!
السوداني:ببركات إمامنا خامئني سددنا جزءً من ديون إيران المتعلقة باستيراد غازها
وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل وإطفاء الكهرباء في العراق ما زال بيد إيران
مجلس البصرة برفض قرار البرلمان بتدقيق ملفات فساد المحافظ( اسعد العيداني)
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