السعودية تنصح مواطنيها بعدم السفر للعراق بسبب انتشار “مرضين معديين”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت هيئة الصحة العامة السعودية، عددا من الدول التي ينصح بـ”منع السفر او تجنب السفر اليها”، وفق مستويات مختلفة، بسبب انتشار بعض الامراض المعدية فيها.

جمهورية زمبابوي باللون الأحمر التي ينصح “بعدم السفر اليها”.

ضمن قائمة مستوى التحذير الأصفر والذي ينصح بـ”تجنب السفر اليه” بسبب الأمراض المعدية المنتشرة فيه.

فان الامراض المعدية المنتشرة في

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وحمى القرم —

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