السفارة الأمريكية تدين عمليات الاغتيال في العراق

السفارة الأمريكية تدين عمليات الاغتيال في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، عملية الاغتيالات التي طالت بعض الناشطين في محافظة البصرة، فيما عدّته انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.وذكرت السفارة في بيان ، أن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومُحتجين في البصرة، بما في ذلك عددٌ من الاغتيالات المستهدفة”.وأضاف البيان، أن “هذه الاعتداءات تُعدُ انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ونؤيد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون”.وأشار البيان إلى أن “الولايات المتحدة تُؤكد مجدداً دعوتها بأن يتمكن الناشطون المدنيون من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوفٍ من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم”.وحدثت عمليات اغتيال في محافظة البصرة في الفترة الأخيرة، وطالت بعض الناشطين المدنيين في المحافظة، ليعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدها إقالة قائد شرطة البصرة، ومدير الأمن الوطني في المحافظة.وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى البصرة، وعقد اجتماعا أمنيا مع القيادات الأمنية في المحافظة على خلفية حوادث الاغتيالات الأخيرة.

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