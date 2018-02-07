السفير البريطاني:ندعم الانتخابات العراقية

كربلاء/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير البريطاني لدى العراق، جون ويلكس، الأربعاء، سعي بلاده لدعم إقامة انتخابات عراقية حرة نزيهة، مشددا على دعم النظام الديمقراطي في العراق.وقال ويلكس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء عقد في مبنى الحكومة المحلية في كربلاء ، إن “المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون واسعة من قبل العراقيين ونحن نشجع على اجرائها لجميع المواطنين بما ذلك النازحين”، مؤكدا أن بلاده “تسعى مع المجتمع الدولي والتيارات والأحزاب والمنظمات في العراق لغرض ضمان انتخابات نزيهة وحرة”.وأضاف، “لا نريد عودة داعش كون هذا الارهاب يهدد جميع دول العالم”، مبينا اننا “نركز على الاغاثة ودعم وتقديم الدعم الإنساني للمناطق المحررة والمساهمة في الاعمار والبناء والاستثمار”.وأكد السفير البريطاني، أن “الوضع الأمني مستقر وعلينا خلق بيئة افضل لدخول الشركات الاستثمارية لجميع المناطق ومن بينها محافظة كربلاء التي أزورها لأول مرة وهي معروفة لدى العالم ليس لمكانتها الدينية والثقافية فقط بل كونها مدينة آمنه ومستقرة”.وأوضح، اننا “نؤيد اي سياسي يبني الجسور بين مكونات لشعب العراقي المواطنين و لا يقسم المجتمع العراقي”، مشيرا إلى “جاهزية بريطانيا لتطوير علاقاتها مع العراق وكربلاء وان رئيسة الوزراء البريطانية ركزت على الملفات التجارية وتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين خلال زيارتها الاخيرة للعراق”.وتابع، أن “عدد القوات البريطانية المتواجدة في العراق ٥٠٠ فرد وان أكثرهم يدربون القوات العراقية”.بدوره، قال محافظ كربلاء عقيل الطريحي، خلال المؤتمر، إن “هذه الزيارة من اجل التباحث في ملفات الاقتصاد والاستثمار التي تخص المحافظة”.وبين، أن “مؤتمرا اخر سيعقد في الكويت لغرض عرض الفرص الاستثمارية ومنها مشروع كربلاء الجديدة التي تتضمن 136 فرصة استثمارية وهو مشروع مستقبلي ستراتيجي”.ولفت إلى، “سعي المحافظة الى تفعيل السياحة الدينية وتنظيمها لجعلها مورد أساسي ومهم موازي لبقية الموارد الاساسية التي تصب في خلق اموال وموارد للموازنة العامة للبلد لنحولها لتكون فيها ريع لخدمة العراق وكربلاء”.