السهيل يعلن عن تركه العمل السياسي بعد مغادرته المنصب

السهيل يعلن عن تركه العمل السياسي بعد مغادرته المنصب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير التعليم العالي، قصي السهيل، الأربعاء(18 آذار 2020)، أنه سيترك العمل السياسي ومنصبه الحالي بعد التصويت على الحكومة الجديدة والعودة إلى وظيفته الاكاديمية.وقال السهيل في بيان نقله مكتبه الإعلامي، إنه “سيتم تسليم حقيبة وزارة التعليم مباشرة الى الوزير الجديد الذي يأتي بعدي بمجرد التصويت على الحكومة الجديدة”.وأضاف وزير التعليم العالي “ساترك العمل السياسي نهائيا واعود الى وظيفتي الاكاديمية”.يُشار إلى أن تحالف البناء الذي يترأسه، هادي العامري، كان قد رشح السهيل لمنصب رئاسة الوزراء، قبل الاتفاق على تكليف محمد توفيق علاوي، بهذا المنصب.

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