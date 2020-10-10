السوداني:اعتماد الدوائر الصغيرة سيعيد تدوير نفس القوى المتنفذة

السوداني:اعتماد الدوائر الصغيرة سيعيد تدوير نفس القوى المتنفذة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن اعتماد الدوائر الصغيرة واحتساب 3 إلى 5 نواب لكل دائرة، يعيق بروز القوى الناشئة أو المستقلين بالبرلمان المقبل.وقال السوداني في تغريدة ، إنَّ “اتفاقَ بعض القوى السياسية النافذة على اعتماد الدوائر الصغيرة (3_5) نواب لكل دائرةٍ، إنما هو إعادةُ تدويرٍ لهذه القوى، بما يعيقُ بروزَ القوى الناشئة أو المستقلين في البرلمان القادم”.وأضاف قائلاً: “الأمر الذي ينبئ بتكرارِ عزوفِ المواطنينَ عن المشاركة بالانتخابات”.

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