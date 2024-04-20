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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
خبير اقتصادي:إنشاء مجمع عراقي للبتروكيمياويات في مصر ليس بصالح البلد
حزب بارزاني لحزب الجيل الجديد:نحن لسنا فاسدين
السوداني:المباحثات مع أردوغان لحسم الملفات العالقة بين البلدين
اليوم..سعر صرف الدولار=148750 ديناراً
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لافروف:نريد أوكرانيا روسية
دبلوماسيون:أمريكا ستستخدم “الفيتو” أمام الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
الحكومة اليمنية:الحوثيين وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة
الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديداً لحكومة الكويت
ألمانيا تمنع وزراء اليونان من الدخول إليها لتأييد بلادهم للقضية الفلسطينية
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
خبير اقتصادي:إنشاء مجمع عراقي للبتروكيمياويات في مصر ليس بصالح البلد
السوداني:المباحثات مع أردوغان لحسم الملفات العالقة بين البلدين
اليوم..سعر صرف الدولار=148750 ديناراً
النقد الدولي:العراق بعد موريتانيا والسودان في النمو الاقتصادي
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شنيشل ما زال قلقا بشأن فوز الأولمبي على نظيره السعودي
بايرن ميونخ الألماني يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
شنيشل مازال يتأمل من فريقه الأولمبي الفوز !
كأساس ومساعدوه في الدوحة لمشاهدة مباراة الأولمبي العراقي ونظيره التايلاندي
اليوم..خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
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غراهام:إبقاء العراق موحداً مسألة معقدة وستبقى معقدة لسنوات قادمة
السوداني:لايمكن زج إيران فيما يحصل بالعراق والمنطقة!
نيويورك بوست:بايدن تكلم مع السوداني على ضوء ما مكتوب له بورقة”الغش”
الاقتصاد النيابية:سرقة (20) تريليون دينار من قبل شركة الموانئ العراقية
السوداني للعراقيين في أمريكا:إيران حبيبتنا والعراق بوجود الحشد وأحزابه آمن ومستقر!!!
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