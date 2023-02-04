السوداني:الى متى العراق يستورد أدوية تكلف خزينة الدولة 3 مليارات دولار سنوياً

السوداني:الى متى العراق يستورد أدوية تكلف خزينة الدولة 3 مليارات دولار سنوياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، مشيرا الى أن الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري للحكومة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان : أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم السبت، اجتماعاً ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامّين بالوزارتين وعدد من المستشارين”. وأضاف البيان أن “الاجتماع شهد مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق”. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان أن “الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل”. وأشار السوداني إلى أن “صناعة الأدوية تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل”، مشددا على “ضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي”.ولفت الى أن “سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها”.  وبيّن رئيس الوزراء ” قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية”، مشيراً إلى “مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية”. وأوضح السوداني “قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة”.

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