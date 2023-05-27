السوداني:طريق التنمية خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية ناضجة

السوداني:طريق التنمية خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية ناضجة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن وجود الدول المشاركة في مؤتمر “طريق التنمية” ببغداد جزء من الحلول. ورحب السوداني في كلمة له خلال افتتاح اعمال مؤتمر” طريق التنمية” : “بالوفود المشاركة في مؤتمر طريق التنمية”. وأوضح رئيس الوزراء أنه “منذ عقود ومنطقتنا واجهت عقبات متعددة الجذور وتمددت لمشكلات متعددة”، مبينا أن “العقبات تغدو هينة أمام التعاون وهذا ما نفهمه من المسؤولين”. وتابع أن “وجودكم في بغداد هو جزء من الحلول”، مشيرا الى أن “طريق التنمية خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية ناضجة”. وأشار الى “الوقوف على أعتاب مفتاح مواجهة المؤثرات التي ستمر عبر طريق التنمية”، مضيفا أن “طريقُ التنمية شريان اقتصادي وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات”. وأكد أن “هذه الحكومة آلت على نفسِها أن تنطلق من الحاجات الفعليةِ للشعب العراقي وفق أولويات مدروسة”. وانطلقت، اليوم السبت، اعمال مؤتمر “طريق التنمية ” بمشاركة 10 دول من الجوار والخليج. وأرسلت وزارة النقل العراقية، دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (المملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران).وعقد المؤتمر في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، اليوم السبت ويستمر ليوم واحد فقط، كما سيشهد المؤتمر الإعلان رسميا عن المشروع من أجل معرفة الدول التي ترغب بشكل جدي في الالتحاق بالمشروع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *