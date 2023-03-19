السوداني لشمخاني:سندافع عن إيران حتى الموت ورغباتها أوامر

السوداني لشمخاني:سندافع عن إيران حتى الموت ورغباتها أوامر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، رفض العراق لأن يكون منطلقاً للاعتداء علىإيران الحبيبة.وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان إن الاخير “إستقبل، اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له”. واضاف البيان أن “اللقاء شهد التباحث في العلاقات بين الحكومتين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة،  وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان “موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على إيران الحبيبة”. واوضح السوداني”رفضه القاطع بأن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية”. واشار البيان الى انه “جرى استعراض تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية”. وبهذا الصدد أكد السوداني”ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة”. بدوره جدد شمخاني “شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى السوداني، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين”. واوضح البيان أنه “برعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي  القيادي في منظمة بدر ومرافق قاسم سليماني مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة”.

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