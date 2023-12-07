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بالوثيقة..شكوى جديدة ضد الحلبوسي بشأن حل حزب “تقدم”
نائب: الخلافات ما زالت قائمة بشأن المرشح لرئاسة البرلمان
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون بين العراق و أذربيجان
أكثر من (9) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا لشهر أيلول الماضي
حكومة السوداني تدعم موقف غوتيرش بتفعيله المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة
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أكثر من (9) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا لشهر أيلول الماضي
حزب طالباني: لا توجد خلافات سياسية بين بغداد وأربيل في الجانب المالي
العراق يمنح شركة “سيمنس” للطاقة عقداً لإنشاء (5) محطات فرعية عالية الجهد
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة التجارة تباشر باستكمال أتمتة البطاقة التموينية
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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الداخلية: تفكيك شبكات مخدرات إيرانية تعمل في البصرة وذي قار
اقتحام مقر عمار الطباطبائي في بغداد من قبل التيار الصدري
إيران للأمم المتحدة:لم ولن نستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بل الحشد الشعبي من يقوم بذلك
النزاهة تعلن عن إطلاق حملة ” من أين لك هذا؟”
المالكي:من يريد الإصلاح عليه المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات!
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