السوداني يدعم مستشار أبو فدك بالمال بعنوان ” الحج”

السوداني يدعم مستشار أبو فدك بالمال بعنوان ” الحج”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، على دعم مبالغ دون ان تذكر اقيامها الى مستشار رئيس اركان الحشد الشعبي ورئيس هيئة الحج  في نفس الوقت الميليشياوي سامي المسعودي .وقال المسعودي، في لقاء متلفز، إنه ” السوداني دعمنا بالمال الوفير ولكنه لم يذكر اقيامها ، وهذه الأموال لغرض الحج!.

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