السوداني يدعو الموارد المائية إلى استخدام الطرق الحديثة في توفير المياه

السوداني يدعو الموارد المائية إلى استخدام الطرق الحديثة في توفير المياه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السوداني  خلال اجتماعه مع هيئة الرأي في وزارة الموارد المائية ،الاحد،على ضرورة مراجعة إدارة ملف المياه الذي يجب ألّا يقتصر على جهود الوزارة فحسب، وإنما يتطلب حشد جهود الدولة بالكامل على الصعيدين الداخلي والخارجي.وأشار إلى وجود ضعف في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المنظومة الإلكترونية الهيدروليكية لتشغيل السدود، فضلاً عن الخلل الواضح في رصد نوعية وكمية المياه عند مداخل المحافظات ومخارجها.ووجّه السوداني بأهمية إيجاد تشريعات خاصة لرفع التجاوزات ومعاقبة المخالفين، فضلاً عن الإجراءات المتعلقة بالتحوّل إلى الرّي المغلق، ورفع التجاوزات المتمثلة بالبحيرات غير المجازة، وكذلك العمل على غلق منافذ مياه الصرف الصحي غير المعالجة على الأنهر، ومنع هذه الظاهرة التي تتسبب بتخريب البيئة المائية، فضلاً عن آثارها السلبية على المواطنين.وشدد على رفع الترسبات في مقاطع الأنهر، وعدم التأخير في تأسيس جمعيات خاصة بمستخدمي المياه، مشيراً إلى أهمية تطبيق البحوث والدراسات العلمية الحديثة، وتطبيق نظام المراشنة بين المحافظات دون أن يقتصر تطبيقه بين الأقضية فقط.وأشار السوداني إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة التنفيذ لمواجهة تحديات موسم الصيف، مؤكداً أن الخطة الزراعية للموسم الجديد ستقتصر على الفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون الطرق الحديثة للرّي، كما أكد ضرورة المضي بالإصلاح الإداري في الوزارات، وعدم التردد في مكافحة الفساد.ولفت إلى أهمية متابعة متطلبات وحقوق الموظفين، موجهاً بمتابعة ملف الإسكان وقطع الأراضي المخصصة لهم، وضرورة أن يكون هذا الملف حاضراً في اهتمامات هيأة الرأي.

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