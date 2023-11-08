السوداني يستمع إلى استشارة إيطالية بشأن ميناء الفاو وطريق التنمية

السوداني يستمع إلى استشارة إيطالية بشأن ميناء الفاو وطريق التنمية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، فيما قدم استشاري إيطالي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الخامس للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير”.وبين، أن “الاجتماع شهد استضافة الاستشاري الإيطالي، الذي قدّم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الثلاثة، التي تتضمن؛ مشروع ميناء الفاو والأرصفة والساحات الملحقة، ومشروع السكك الحديدية المرتبطة به، ومشروع الطريق البرّي وتفاصيله”.وأوضح، أنه “جرت مراجعة آخر الإجراءات المتخذة والعروض المقدمة من الشركات العالمية الرصينة لتنفيذ المشروع

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *