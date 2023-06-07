السوداني يوافق على تعيين 1200 عامل في مصفى كربلاء بالرغم من العجز المالي في الموازنة

السوداني يوافق على تعيين 1200 عامل في مصفى كربلاء بالرغم من العجز المالي في الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تعيين 1200 عامل ممن عملوا في الفترة السابقة بمصفى كربلاء.وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ 5/ حزيران الجاري، فأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على تعيين 1200 عامل ممن عملوا بصفة اجر يومي في الفترة السابقة بمصفى كربلاء.

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