السيسي واللامي يؤكدان على أهمية الإعلام الوطني الذي يعزز مسارات التنمية

السيسي واللامي يؤكدان على أهمية الإعلام الوطني الذي يعزز مسارات التنمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اوعز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتخصيص مبنى جديد لاتحاد الصحفيين العرب.وذكر بيان لنقابة الصحفيين العراقيين، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي التقى اليوم رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي وأعضاء الأمانة ألعامة للاتحاد بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام كرم جبر، مبينا ان اللامي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى السيسي مع تمنياته لجمهورية مصر العربية وشعب مصر الشقيق بدوام الازدهار والتقدم.وثمن السيسي دور الأعلام العربي في بناء الدولة الوطنية من خلال الخطاب الإعلامي المتزن والذي أدى الى تعزيز وسائل التنمية وبناء المجتمعات المتطورة”، داعيا الى أهمية بناء أعلام وطني يسهم في بناء الإنسان العربي ويعزز مسارات التنمية في البلاد العربية.وعبر السيسي عن رؤيته للاعلام العربي ودور اتحاد الصحفيين العرب في النهوض بالواقع الإعلامي العربي وتوحيد الخطاب الإعلامي من خلال بناء منصات إعلامية مشتركة تجاه الأحداث التي يشهدها عالمنا العربي مشيداً بـ العلاقات العراقية المصرية وتطورها على كافة المستويات.واوعز الرئيس السيسي خلال اللقاء بـ تخصيص مبنى جديد لاتحاد الصحفيين العرب ودعمه، للاحتفال بالذكرى (60) لتأسيسه.

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