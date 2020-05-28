الصالحي:التركمان لن يقاطعوا الانتخابات

الصالحي:التركمان لن يقاطعوا الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ، الخميس، عدم نية  الكتل السياسية التركمانية مقاطعة الانتخابات المقبلة رغم اجراءات المفوضية الاخيرة، مبينا ان بغداد سمحت للمفوضية بإعادة اشخاص غير مهيئين في كركوك.وقال الصالحي  في تصريح صحفي، “اننا لنسا مع المقاطعة ونريد تصحيح النهج  السياسي العام في كركوك والمناطق التركمانية”، مبينا ان “المقاطعة لن تخدمنا بالعكس سنشارك وبقوة “.واضاف ان “بغداد مطالبة بتصحيح المشاكل وعليها الشعور  بمخاطر اجراءات المفوضية ولذلك نحن وجهنا رسائل وبقوة الى الساسة بضرورة تعديل المسار القادم في قضية الانتخابات’’.وكان الصالحي قد ذكر في تصريح سابق عن وجود تلاعب بأسماء المعينين الجدد في المفوضية وسيطرة اطراف سياسية معينة على الانتخابات المقبلة”.

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