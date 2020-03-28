الصالحي:الشعب العراقي يتعرض إلى مجاعة بسبب الفساد والفشل الحكومي

الصالحي:الشعب العراقي يتعرض إلى مجاعة بسبب الفساد والفشل الحكومي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي، السبت، من تعرض البلاد الى مجاعة في ظل اجراءات حظر التجوال منذ ظهور تفشي فيروس كورونا، داعيا الحكومة الى تبني ستراتيجية تؤمن الغذاء، والاموال للعراقيين.وقال الصالحي في كلمة له اليوم بمناسية الذكرى السنوية لمجزرة التون كوبري وتازة خورماتو: “نتوجه بهذه المناسبة الى الحكومة العراقية ومجلس الوزراء ان يعلموا بان الفرد العراقي يعاني من قلة القوت اليومي وذلك بسبب عدم وجود الرواتب للعراقيين كافة فاليوم نحن نشهد منعا للتجوال وهذا الامر يتطلب ان تعلن لوزارة التجارة و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مشاريع مهمة تدعم به وزارة الصحة وتامين القوت اليومي للعوائل الذين هم دون مستوى خط الفقر والعوائل التي لا تتمكن من الخروج الى الكسب اليومي ” مستدركا ان “هذا الامر يتطلب من الحكومة اعداد الستراتيجية سريعة بتوزيع المواد التمونية”.وناشد الصالحي “رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي  بالابتعاد عن البيروقراطية”، داعيا البرلمان الى اقرار الميزانية لتامين للصحة وتامين مبالغ من منحة الطوارىء للعاطلين والمعوقين والذين لا يملكون رواتب”.وبين، أن “هذه الستراتيجية يجب ان تعمل بها الجهات المختصة فورا والا فاننا مقبلون على مجاعة”.

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