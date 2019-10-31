الصالحي: 11250بين شهيد وجريح من شباب التظاهرات منذ مطلع الشهر الجاري

الصالحي: 11250بين شهيد وجريح من شباب التظاهرات منذ مطلع الشهر الجاري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان أرشد الصالحي،الخميس، سقوط 250 شهيداً وأكثر من 11 ألف جريح منذ انطلاق التظاهرات في 1 أكتوبر.وقال الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن “عدد الشهداء لغاية الساعة أكثر من 250 شهيداً منذ 1 اكتوبر ولغاية الان، وعدد الجرحى اكثر من 11 الف، وعدد المعتقلين اكثر من 2500 شخص، المفرج عنهم بحدود 1500 ومازال هناك معتقلين لدى الاجهزة الامنية”.ودعا، “الحكومة لان تعلم ان هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل المتظاهر السلمي”.وبين أن “الشعب يريد تعديل قانون الانتخابات، خصوصاً ان هذا القانون تم صياغته وفق اطر سياسية لكتل سياسية معنية، وهذا امر مرفوض والشعب رفضه، ولهذا يجب السماع لارادة الشعب”.وختم قائلاً: “يجب اعطاء القضاء فرصة لمجلس القضاء، ان يعمل وان تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمل القضاء، وتشكل لجان تحقيقية محايدة لغرض التحقيق المباشر بالانتهاكات التي وقعت والوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة”.

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