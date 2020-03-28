الصحة الكردستانية:ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم إلى 121شخصا

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الزرفي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي:إجراء الانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة من أهم أولوياتي
الولايات المتحدة :لن نسمح لميليشيات إيران سرقة مقدرات العراق
تحالف الفتح :العلاقة مع برهم صالح وصلت إلى “كسر العظم”
السفارة البريطانية:نعمل على استعادة مواطنينا من العراق
زعاطيط السياسة وعبيد إيران: سندمر القوات الأمريكية في العراق والمنطقة!!
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الولايات المتحدة :لن نسمح لميليشيات إيران سرقة مقدرات العراق
كمبش:تمديد حظر التجوال دون مساعدة الفقراء ستقودنا لأزمة جديدة
حكومة كردستان:51% ما يصلنا من بغداد من مجموع رواتب موظفي الإقليم
ائتلاف النصر يسأل عبد المهدي ،أين ذهبت بالفائض المالي؟
أمريكا:حكم الخونة والسراق والميليشيات في العراق ..لن يطول
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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