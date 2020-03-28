الصحة الكردستانية:ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم إلى 121شخصا

الصحة الكردستانية:ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم إلى 121شخصا
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في الإقليم إلى 121 إصابة وشفاء 51 أخرى.وقالت الوزارة، في بيان ، إن “حالات الاصابة بفيروس كورونا في الإقليم ارتفعت إلى 121 إصابة”.ولفتت إلى، “شفاء 51 أخرى، وحالتي وفاة”.

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