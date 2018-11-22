الصدر:صحوة السنة قادمة تجاه سياسييهم الفاسدين

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، 22 تشرين الثاني، 2018، إن صحوة السنة قادمة ضد سياسييهم الفاسدين، فيما بين أن من وصل للبرلمان بإسمهم، لا يعير لمن يمثلهم أي اهمية.وذكر الصدر في تغريدة على موقعه بتويتر أن “الصحوة السنية قادمة ضد سياسييهم الفاسدين، الصحوة العراقية قادمة ضد الثلة السياسية الظالمة، الصحوة العربية قادمة ضد السياسيين الذين دقوا أسفين الطائفية”.وخاطب الصدر المعتدلين من أهل السنة قائلاً: “لقد وقع الظلم والحيف عليكم وكل من وصل للبرلمان باسمكم لا يعير لكم أي أهمية أو اهتمام كما وقع علينا، وها نحن نفير بعض واقعنا السياسي المرير”.وتابع: “أنا على أتم الاستعداد للتعاون معكم لتغيير ما ترغبون تغييره”، و”الاحزاب الوقحة لا تمثلنا”.وكان النواب السنة بتحالفات ( المحور ، البناء والاصلاح ) اعلنوا ، الاربعاء 21 تشرين الاول 2018، مقاطعتهم لجلسة الامس قبل ان يعودوا اليها احتجاجاً على تغريدة لزعيم التيار الصدري اتهم فيها قوى سنية ببيع وشراء مناصب حكومية.