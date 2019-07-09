الصيادي:الأموال التي يملكها قائد الشرطة الاتحادية” تعيش” محافظة بكاملها

الصيادي:الأموال التي يملكها قائد الشرطة الاتحادية” تعيش” محافظة بكاملها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، الثلاثاء، انه يمتلك حقيبة مستمسكات تثبت فساد قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت الفرطوسي، مبينا انه، اكثر من مرة طلبت من رئيس الحكومة بسحب يده والتحقيق بأمواله وفي المنزل الذي اشتراه بمليار واربعمئة مليون دينار.وقال الصيادي في حديث متلفز ، “امتلك حقيبة فيها مستمسكات تثبت فساد قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت وطلبت من رئيس الحكومة بسحب يده والتحقيق بامواله الطائلة”.واضاف ان “جودت يمتلك منزلا تبلغ قيمته المالية مليار واربعمئة مليون دينار وقدمت هذه الوثائق الى هيأة النزاهة”.وأكد الصيادي، أن اموال  الفرطوسي  من السحت الحرام  تعيش محافظة كاملة بها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *