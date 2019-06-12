الصيادي:رؤساء أحزاب تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون هم كبار تجار المخدرات في العراق

الصيادي:رؤساء أحزاب تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون هم كبار تجار المخدرات في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب كاظم الصيادي، اليوم الاربعاء، أن انتشار وترويج المخدرات في العراق يتم برعاية مسؤولين كبار في الحكومة.وقال الصيادي في بيان ، إنه “لا يوجد برنامج حكومي جدي للتصدي لانتشار المخدرات ومحاسبة مروجيها”.وكشف عن “وجود ضباط في وزارة الداخلية ومسؤولين في الأمن الوطني متورطين بحماية تجار المخدرات والتستر عليهم”، مشيرا إلى أن “بعض المنافذ الحدودية تخضع لسيطرة الفاسدين وتسمح بمرور المخدرات”.وأكد الصيادي، أن رؤساء أحزاب في تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون هم التجار الكبار لتهريب المخدرات وتوزيعها داخل العراق بحماية من الأمن الوطني ووزارة الداخلية.

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