الصين تترأس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

بغداد/شبكة أخبار العراق- تتولى الصين رسميا اليوم الخميس الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن الدولي خلفا لبوليفيا.ويعقد المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، ما تشاو تشو، مؤتمرا صحفيا اليوم يطلع خلاله الصحافة على برنامج المجلس لهذا الشهر، وذلك بعد اقرار المجلس لبرنامج العمل في جلسته الصباحية اليوم .ويتكون المجلس من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، لهم حق النقض “الفيتو”، وهم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم: هولندا وبوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان والكويت وساحل العاج وغينيا الاستوائية والبيرو وبولندا والسويد.ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.