الصين تعلق خدماتها القنصلية في بغداد لأغراض إدارية

الصين تعلق خدماتها القنصلية في بغداد لأغراض إدارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت سفارة جمهورية الصين الشعبية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، تعليق جميع خدمات القنصلية بشكل مؤقت.وقالت السفارة في بيان، ان “سفارة الصين لدى العراق، تهدي أطيب التحايا وأخلص التمانى لكل طالبي الاستحصال وتود اعلامهم بأن جميع الخدمات القنصلية سيتم تعليقها في الفترة ما بين 12 فبراير/شباط إلى 15 فبراير/شباط باعتبار تنظيم الأعمال، وكل الأعمال ستستأنف في يوم الاثنين 19 فبراير/شباط”.

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