الطائفي المالكي:السعودية لاتريد زعيم شيعي يحكم العراق!!

الطائفي المالكي:السعودية لاتريد زعيم شيعي يحكم العراق!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، عن سبب توتر العلاقات السعودية العراقية، مبينا ان السعودية لا ترغب بوجود أي قائد شيعي يحكم بغداد لأسباب طائفية.وقال المالكي في تصريح متلفز : إن ” السعودية تعتقد ان بغداد هي مركز الخلافة العباسية ولا يجب ان يكون فيها قائد شيعي”.واضاف انا “اول من زرت السعودية وتفاوضات معها على امل طي الصفحة الطائفية وفتح صفة من باب تحسين العلاقات الا ان الرئيس الأمريكي بوش بنفسه فشل في تحسين علاقة السعودية بالعراق بسبب طائفية الرياض”.وتابع ان ” السعودية تحاول ان تختزل القرار العربي لديها وهي غير مؤهلة ولذلك خلقت مشاكل مع ايران وتركيا ويحاولون ان يدسوا انفسهم باي ازمة. 

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