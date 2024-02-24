الطاقة النيابية:من المعيب أن يستورد العراق المشتقات النفطية بقيمة (5) مليارات دولار سنوياً

الطاقة النيابية:من المعيب أن يستورد العراق المشتقات النفطية بقيمة (5) مليارات دولار سنوياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية هيبت الحلبوسي، السبت، أنه من المعيب ان يستورد العراق المشتقات النفطية رغم انه ثاني اكبر مصدِّر للنفط في منظمة أوبك.وقال الحلبوسي في حديث صحفي، إن العراق يستورد مشتقات نفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، وهذا معيب على سمعة البلاد التي تُعد ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية في منظمة أوبك، مؤكدا ان الحكومة العراقية تسعى الى إيقاف هذا الهدر المالي.وأضاف ان القطاع النفطي عانى الكثير من التلكؤ وسوء الادارة خلال السنوات الماضية وهذا نوع من الفساد، مؤكدا ان تطوير القطاع النفطي له أثر كبير في تأمين حاجة البلاد من المشتقات النفطية، ومن ثم السعي للتصدير.

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