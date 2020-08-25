العاهل الأردني في مقدمة مستقبلي الكاظمي في عمان

العاهل الأردني في مقدمة مستقبلي الكاظمي في عمان
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عمان/شبكة أخبار العراق- استقبل ملك الاردن عبدالله الثاني، وولي عهده الحسين بن عبدالله الثاني، الثلاثاء، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى عمان على رأس وفد رسمي للمشاركة بالقمة الأردنية العراقية المصرية.ونقلت وسائل إعلام اردنية رسمية، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا، رئيس الوزراء العراقي ، لدى وصوله إلى عمان على رأس وفد رسمي.واضافت الوسائل الرسمية، أن الكاظمي سيشارك في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع الأردن ومصر والعراق، وستُركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.وبينت أنه جرت لرئيس الوزراء العراقي لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطني العراقي والملكي الأردني. وتابعت أنه كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للسياسات، ومدير المخابرات العامة. واشارت الوسائل الاردنية الرسمية أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي يضم وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء، ومدير عام العلاقات الخارجية ومكافحة الإرهاب.

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