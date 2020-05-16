العبادي:مزاد بيع حقيبة النفط ما زال مستمرا

العبادي:مزاد بيع حقيبة النفط ما زال مستمرا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، السبت ، عن حقيقة بازار بيع وشراء منصب وزارة النفط، مؤكدا ان هناك سوء فهم من قبل أحد النواب الذي لم يحضر اجتماع نواب البصرة مع رئيس الوزراء.وقال العبادي في تصريح  صحفي، إنه “إبتداء من اليوم سيتم تسليم رئيس الوزراء خمسة اسماء لاختيار أحد المرشحين لشغل منصب وزارة النفط”.وأضاف أن “الحديث عن بيع وشراء منصب وزارة النفط مجرد سوء فهم من قبل أحد النواب الذين لم يحضرو اجتماع نواب البصرة مع رئيس الوزراء”.وأشار العبادي إلى أن “اليوم هو آخر يوم تشاوري بين نواب البصرة حول الأسماء التي ستقدم الى رئيس الوزراء مساء لاختيار احد المرشحين وفق معيار الكفاءة والنزاهة والاختصاص”.

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